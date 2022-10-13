وزارة العدل الأميركية تستجوب أحد مساعدي ترامب بسبب نقل وثائق سرية

التقطت كاميرات المراقبة في مارالاغو صورًا لصناديق تم نقلها في مقر إقامة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، حتى بعد أن طُلب منه إعادة جميع الوثائق الحكومية السرية التي بحوزته في مايو/ أيار الماضي، بعد مزاعم وزارة العدل السابقة بأن الوثائق “من المحتمل أن تكون مخفية أو تم التخلص منها”، وذلك وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

كاميرات المراقبة في مارالاغو

أظهرت لقطات كاميرات المراقبة، مساعد ترامب منذ فترة طويلة والذي خدم أيضًا في البيت الأبيض، والت ناوتا، وهو ينقل الصناديق من غرفة التخزين في مارالاغو – قبل وبعد مذكرة استدعاء وزارة العدل التي تطالب بإعادة الوثائق السرية – يجري الآن التحقيق عن كثب.

استجوبت وزارة العدل ناوتا، عدة مرات كجزء من تحقيقها، وعلى الرغم من الإجابة على أسئلتهم، إلا أنه لا يتعاون رسميًا مع التحقيق، حسبما أضاف تقرير التايمز.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن أحد مساعدي ترامب أخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أنهم تلقوا أوامر مباشرة من الرئيس الأميركي السابق نفسه بنقل صناديق الوثائق المحتفظ بها في مارالاغو.

وأضاف تقرير الصحيفة، أن شهود عيان أبلغوا المحققين أن ترامب أصدر أمرًا بنقل الوثائق بعد تلقيه مذكرة استدعاء من وزارة العدل في مايو/ أيار الماضي تطالب بإعادة الوثائق.

على الرغم من أن هوية الشخص المذكور في تقرير واشنطن بوست غير واضحة، إلا أن “شخصًا مقربا من … دائرة ترامب” قال لصحيفة التايمز إنه قد يكون شخصًا آخر غير ناوتا.

تحاول وزارة العدل تحديد ما إذا كان ترامب قد انتهك القوانين الفيدرالية من خلال الاحتفاظ بوثائق حكومية سرية معه بعد مغادرة البيت الأبيض.

قالت وزارة العدل، في دعوى قضائية في أغسطس/آب، إن تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمقر إقامة ترامب في مارالاغو قد تم بعد أن اشتبه في أن الوثائق الحكومية السرية الحساسة “من المحتمل [أن تكون] مخفية أو تم نقلها” في محاولة محتملة “لعرقلة مسار تحقيق الحكومة”.

أين الوثائق؟

ذكرت صحيفة التايمز، في وقت سابق من هذا الشهر، أن وزارة العدل تعتقد أن ترامب لا يزال يحتفظ بالمزيد من الوثائق الحكومية السرية .

تواصل رئيس قسم مكافحة التجسس في وزارة العدل، جاي برات، مع محامي ترامب بهذا الشأن وطالبه بإعادة جميع الوثائق بالغة السرية.

رفض الفريق القانوني لترامب التعاون، بل ورفض أيضا اقتراح المشرف القضائي الخاص بإجراء تدقيق جنائي.

عثر مفتشو مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء عملية تفتيش مارالاغو على 48 مجلدًا فارغًا على الأقل بعلامات “سري للغاية”- مما يشير إلى أنه تم نقل الوثائق.

يبلغ إجمالي عدد الوثائق التي تم العثور عليها في مارالاغو حتى الآن 325 وثيقة، وفقًا لسي إن إن.

تشمل تلك الوثائق ما يقرب من 190 وثيقة سلمها محامو ترامب طواعية إلى الأرشيف الوطني و “أكثر من 100 وثيقة” صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء عملية البحث.

تسلسل الأحداث

ناشد ترامب، الأسبوع الماضي، المحكمة العليا لإعادة تعيين مشرف قضائي خاص لمراجعة جميع الوثائق التي تم الاستيلاء عليها من مارالاغو، بحجة أنه يجب حمايتها بموجب قوانين الخصوصية السرية بين المحامي والموكل أو امتيازاته التنفيذي.

وافقت قاضية المحكمة الفيدرالية في فلوريدا، أيلين كانون، سابقًا على طلب ترامب وعينت القاضي الفيدرالي ريموند ديري لمراجعة الوثائق.

منعت محكمة الدائرة الحادية عشرة ديري من مراجعة الوثائق، بعدما تقدمت وزارة العدل باستئناف.

إذا انحازت المحكمة العليا إلى ترامب، فقد يؤدي ذلك إلى عرقلة وتأخير التحقيق.