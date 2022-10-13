سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الدكتور عبداللطيف رشيد بانتخابه رئيسا لجمهورية العراق

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاها إياه مجلس النواب بانتخابه رئيسا لجمهورية العراق الشقيق متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد لكل ما فيه خير العراق الشقيق وتحقيق تطلعات شعبه الكريم مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة الكويت بجمهورية العراق الشقيق والتأكيد على التطلع المشترك نحو تعزيز أواصر هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين والارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما المشتركة راجيا لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية العراق الشقيق وشعبها الكريم دوام الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية العراق الشقيق متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية ولجمهورية العراق وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.