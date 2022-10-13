بوريل: سيتم “القضاء” على الجيش الروسي إذا استخدم بوتين أسلحة نووية في أوكرانيا

بوريل: سيتم “القضاء” على الجيش الروسي إذا استخدم بوتين أسلحة نووية في أوكرانيا

حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل موسكو الخميس من أنه سيتم “القضاء” على جيشها من جراء الرد العسكري الغربي في حال استخدم الرئيس فلاديمير بوتين أسلحة نووية ضد أوكرانيا.

وقال بوريل في افتتاح أكاديمية دبلوماسية في بلجيكا “بوتين يقول إنه لا يخادع. ولا يمكنه الخداع، ويجب أن يكون واضحا أن الناس الذين يدعمون أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والولايات المتحدة وحلف الناتو، هم بدورهم لا يخادعون”.

أضاف “أي هجوم نووي ضد أوكرانيا سيولد ردا، ليس ردا نوويا بل رد قوي عسكري من شأنه ان يقضي على الجيش الروسي”.

وتتصاعد مخاوف من احتمال استخدام موسكو سلاحا نوويا تكتيكيا في أوكرانيا، منذ أن لمح بوتين الى ذلك بشكل مبطن لدى ضم أربع مناطق محتلة ردا على خسائر في ساحة المعركة.

وحذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ روسيا من “عواقب وخيمة” في حال شنت هجوما نوويا على جارتها الموالية للغرب.

وقال “لن نتحدث عن الطريقة التي سنرد بها بالضبط، لكن هذا بالطبع سيغير طبيعة النزاع بشكل جذري”.

وأضاف “بل أي استخدام لأسلحة نووية أصغر سيكون أمرا خطيرا جدا”.

وقال مسؤول كبير في الناتو الأربعاء “سيكون هناك رد حاد، ومن شبه المؤكد رد فعلي من العديد من الحلفاء وربما من حلف الناتو نفسه”.

ولم يهدد الحلف بالرد بترسانته النووية لأن أوكرانيا ليست عضوا فيه وبالتالي غير مشمولة ببند الدفاع عن النفس المتبادل.

ونأت الولايات المتحدة والناتو حتى الآن عن التدخل عسكريا في النزاع في أوكرانيا خشية إثارة نزاع نووي كارثي مع موسكو.

وقال ستولتنبرغ إن “الهدف الرئيسي للردع النووي للناتو هو إرساء السلام وردع العدوان ومنع الإكراه ضد حلفاء الناتو”.

وأضاف “الظروف التي قد يضطر فيها الناتو لاستخدام أسلحة نووية، بعيدة جدا”.