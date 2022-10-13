الهلال الفلسطيني: إصابة 53 فلسطينيا أثناء مواجهات في نابلس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الخميس إصابة 53 فلسطينيا أثناء مواجهات نشبت عقب اقتحام أعداد من المستوطنين بدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة (حوارة) جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقالت الجمعية في تصريح صحفي “ان 53 فلسطينيا أصيبوا في المواجهات ببلدة (حوارة) بنابلس من بينهم اعتداءات بالضرب وحروق إثر القنابل التي تطلقها قوات الاحتلال على الفلسطينيين الى جانب عشرات الحالات من الاختناق”.

بدوره قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس في تصريح صحفي “إن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال هاجموا الاهالي على الشارع الرئيس وسط حوارة الامر الذي أدى الى اندلاع مواجهات وسط إطلاق كثيف للرصاص والغاز المسيل للدموع”.

وأضاف دغلس أن عددا من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق من جراء الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل عقب استهداف قوات الاحتلال للمحال التجارية وسط البلدة مشيرا الى أن المستوطنين اعتدوا على أصحاب المحلات التجارية وسط البلدة وحطموا 15 محلا و20 مركبة كانت متوقفة على جانبي الشارع الرئيس.

من جهته أفاد أمين سر حركة (فتح) في حوارة كمال عودة في تصريح صحفي مماثل بأن المستوطنين أحرقوا متنزه (حوارة) بالكامل وثلاث شاحنات تعود ملكيتها لاحد الفلسطينيين فيما اعتقل جنود الاحتلال ستة فتية.

كما اعتدى المستوطنون على مركبة للدفاع المدني حاولت الوصول إلى المكان لإخماد النيران وحطموا زجاجها ورشوا الغاز على أفرادها وهاجموا 6 منازل في حوارة وحطموا نوافذها.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه مدن الضفة الغربية والقدس سلسة مواجهات مختلفة مع قوات الاحتلال رفضا لحصار مخيم (شعفاط) في القدس لليوم السادس على التوالي.