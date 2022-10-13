سفير دولة الكويت يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الفرنسي

قدم سفير دولة الكويت الجديد لدى فرنسا محمد الجديع اليوم الخميس أوراق اعتماده إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سفيرا لدولة الكويت لدى الجمهورية الفرنسية.

وقال السفير الجديع لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب تقديم أوراق الاعتماد إنه نقل إلى الرئيس الفرنسي ماكرون تحيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم.

وأشاد السفير الجديع بمسيرة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين الكويت وفرنسا وتميزها على جميع الاصعدة.

كما أكد حرص دولة الكويت وتطلعها إلى تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها وفتح آفاق أرحب للتعاون المشترك وتحقيق كل ما من شأنه خدمة ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.