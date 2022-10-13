أمير قطر يناقش مع بوتين تأثير الصراع الأوكراني على أسواق الطاقة

أمير قطر يناقش مع بوتين تأثير الصراع الأوكراني على أسواق الطاقة

التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وذلك على هامش انعقاد القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا “سيكا” في أستانا عاصمة جمهورية كازاخستان.

جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بالإضافة إلى آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتداعياتها على الأمن الغذائي العالمي وسوق الطاقة، وجدد الشيخ تميم دعم دولة قطر لكافة الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد حل سلمي فوري لهذه الأزمة.

وفي هذا السياق تؤكد دولة قطر على ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.

كما تناول اللقاء الأوضاع في ليبيا وسوريا، وآخر مستجدات مفاوضات العودة لخطة العمل المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وجاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وعدد من أعضاء الوفد الرسمي.

كما حضر من الجانب الروسي، سيرغي لافروف وزير الخارجية، ويوري أوشاكوف مساعد رئيس الجمهورية، ودميتري بيسكوف نائب مدير الديوان الروسي الناطق الرسمي، وماكسيم ريشيتنيكوف وزير التنمية الاقتصادية.