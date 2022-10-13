رئيس الاتحاد الكويتي لالعاب القوى سيار العنزي يستقبل نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى الأمير نواف بن محمد آل سعود

نائب رئيس الاتحاد الدولي للقوى: استضافة الكويت البطولة الآسيوية للناشئين مبادرة مميزة

13 أكتوبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

أكد نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى الأمير نواف بن محمد آل سعود أن استضافة الاتحاد الكويتي للعبة البطولة الآسيوية الرابعة للناشئين والناشئات لألعاب القوى مبادرة مميزة وتشكل عودة كبيرة لتنظيم البطولات القارية بعد سنوات من تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

وقال الأمير نواف آل سعود في تصريح للصحفيين لدى وصوله إلى البلاد لحضور افتتاح البطولة التي تنطلق في وقت لاحق اليوم الخميس وتستمر أربعة أيام إن تنظيم دولة الكويت هذا الحدث الرياضي الذي يجمع اسرة ألعاب القوى الاسيوية يعتبر نجاحا لها ولكل الاتحادات الخليجية وغرب آسيا في هذه الرياضة.

وأوضح أن إقامة هذه الملتقيات الرياضية المخصصة للاعبين الناشئين (تحت 18 سنة) وعلى هذا المستوى الرفيع يساعد على اكتشاف المواهب في الدول الآسيوية في سن مبكرة ومن ثم صقلها وإعدادها لبطولات دولية قادمة لفئة العمومي مؤكدا ثقته بنجاح الكويت في تنظيم البطولة بشكل مميز وعلى المقاييس كافة.

وذكر أن الاتحاد الكويتي يستضيف على هامش البطولة اجتماعات (الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي) واجتماعات (اتحاد غرب آسيا) و(الاتحاد العربي) مما سيكون له أثر إيجابي في تطوير رياضة ألعاب القوى على المستويين الآسيوي والعربي مثنيا على الجهود المقدرة للاتحاد الكويتي لألعاب القوى برئاسة سيار العنزي.

وأعرب عن أمله بظهور البطولة على مستوى فني عال وتنافسية قوية تعكس التطور الكبير لرياضة ألعاب القوى الآسيوية وأن تساهم في إبراز لاعبين ولاعبات واعدين ولا سيما في المنتخبات العربية لاستكمال مسيرة النجاح العربي في هذه الرياضة.

المصدر
كونا
الوسوم
13 أكتوبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

دوري أبطال أوروبا: برشلونة يواجه خطر الخروج المبكر وتأهل بايرن ونابولي وكلوب بروج

13 أكتوبر، 2022

الكويت تحرز 6 ميداليات في ختام البطولة العربية المفتوحة للتايكوندو في بيروت

12 أكتوبر، 2022

رئيس نادي الرماية يشيد بإنجازات رماة الكويت في بطولة الأندية العربية الثانية للقوس والسهم بتونس

12 أكتوبر، 2022

مالكو مانشستر يونايتد يرفضون عرض رجل الأعمال البريطاني راتكليف لشرائه

12 أكتوبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى