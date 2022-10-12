تروث ميديا

تقارير: “غوغل” تضيف تطبيق “تروث ميديا” التابع لـ”ترامب” لمتجر التطبيقات

13 أكتوبر، 2022
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أضافت شركة “غوغل” تطبيق “تروث ميديا” للتواصل الاجتماعي إلى متجر التطبيقات “بلاي ستور”، ما صعد بسهم شركة مرتبطة بنحو 7%.

وذكرت مواقع “فوكس نيوز” و”أكسيوس” ومحطة “سي إن بي سي”، ان “غوغل” أضافت تطبيق التواصل الاجتماعي التابع للرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” إلى متجر التطبيقات الخاص بالجوالات العاملة بنظام “أندرويد”.

وصعد سهم “ديجيتال ورلد أكويزيشن Digital World Acquisition”، وهي شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة “الشيك على بياض” والتي تهدف إلى تحويل مؤسسة “ترامب” الإعلامية إلى شركة عامة، بنسبة 7% في تعاملات ما بعد الجلسة.

وكان “بلاي ستور” قد منع إضافة تطبيق “تروث ميديا” سابقًا بسبب وجود محتوى مخالف، مشيرًا إلى أن التطبيق يخرق سياسات المحتوى الخاصة به.

ويعتبر القرار مهم بالنسبة للتطبيق مع حقيقة أن 44% من الجوالات الذكية المستخدمة في الولايات المتحدة تعمل بنظام “أندرويد”.

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13 أكتوبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

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