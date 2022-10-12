دوري أبطال أوروبا: برشلونة يواجه خطر الخروج المبكر وتأهل بايرن ونابولي وكلوب بروج

يواجه برشلونة الاسباني المدجج بالنجوم خطر الخروج الحقيقي من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا في كرة القدم بسقوطه في فخ التعادل مع إنتر الايطالي 3-3 الأربعاء في الجولة الرابعة، في حين لحقت أندية بايرن ميونيخ الالماني ونابولي الايطالي وكلوب بروج البلجيكي بركب المتأهلين إلى ثمن النهائي.

ولحق الثلاثي نابولي (المجموعة الاولى) وكلوب بروج (الثانية) وبايرن ميونيخ (الثالثة) بريال مدريد الإسباني حامل اللقب (السادسة) ومانشستر سيتي الإنكليزي (السابعة) اللذين حجزا بطاقتيهما الثلاثاء.

على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”، دخل برشلونة المباراة وهو مصمم على الفوز وتعويض خسارته ذهابا صفر-1 من اجل امتلاك زمام الامور في المباراتين الاخيرتين لكنه انتزع تعادلا صعبا من ضيفه إنتر الذي بات مرشحا للتأهل على حسابه لانه يكفيه الفوز على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي الضعيف في الجولة الخامسة ليحقق هدفه ويدفع بالفريق الكاتالوني لاكمال المشوار القاري في مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ)، ذلك لانه يتفوق على الاخير في المواجهتين المباشرتين.

ويملك إنتر سبع نقاط مقابل 4 للنادي الكاتالوني.

وافتتح برشلونة التسجيل عندما مرر سيرجي روبرتو كرة عرضية داخل المنطقة تابعها الدولي الفرنسي عثمان ديمبيليه من مسافة قصيرة داخل الشباك (40)

وفي مطلع الشوط الثاني، انسل نيكولو باريلا من وراء دفاع برشلونة مستغلا تمريرة امامية لأليساندرو باستوني سددها في سقف الشبكة مدركا التعادل (50).

واستغل إنتر هجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة الى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس من الدولي التركي هاكان تشالهان أوغلو فهيأها لنفسه على صدره ببراعة وتخلص من رقابة اريك غارسيا قبل أن يسددها قوية زاحفة ارتطمت بالقائمين وتهادت داخل الشباك (63).

ونجح الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي في ادراك التعادل عندما ارتدت الكرة داخل المنطقة من احد مدافعي إنتر فأعادها داخل الشباك (82).

ورمى الفريق الكاتالوني بكل ثقله للخروج بنقاط المباراة الثلاث لكن إنتر فأجأه بهجمة مرتدة سريعة انهاها الالماني روبن غوزنس في الشباك (89).

وابى برشلونة الخروج بالخسارة واحتفظ بأمله الضعيف عندما ارتقى ليفاندوفسكي بشكل رائع لكرة برأسه وأسكنها الشباك (90+2).

وفي المجموعة ذاتها، بلغ بايرن ميونيخ ثمن النهائي بفوزه على مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 4-2.

وتناوب على تسجيل اهداف بايرن السنغالي ساديو مانيه (10) وتوماس مولر (14) وليون غرويتسكا (25 و35)، فيما سجل آدم فلكانوفا (62) ويان كليمنت (75) هدفي فيكتوريا بلزن.

والفوز هو الرابع تواليا للفريق البافاري فرفع رصيده الى 12 نقطة.

وبعد ان سجل اهدافه الاربعة في الدقائق الـ35 الاولى من المباراة، تراخى بايرن ميونيخ الذي غاب عنه قائده مانويل نوير لاصابة طفيفة في كتفه ولاعب وسطه المهاجم جمال موسيالا لاصابته بكوفيد-19، فتلقت شباكه هدفين في الشوط الثاني.

سجل مثالي لنابولي

وحذا نابولي حذو بايرن ميونيخ بتحقيقه الفوز الرابع تواليا عندما تغلب على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي 4-2.

وسجل المكسيكي هيرفينغ لوسانو (4) وجاكومو راسبادوري (16) والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (62 من ركلة جزاء) والنيجيري فيكتور أوسيمهين (90) أهداف نابولي، ودافي كلانس (49) وستيفن بيرخفين (83 من ركلة جزاء) هدفي أياكس أمستردام.

وعزز نابولي موقعه في صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام ليفربول الإنكليزي الذي قسا على مضيفه رينجرز الاسكتلندي بالفوز عليه 7-1، فيما تجمد رصيد أياكس عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

هاتريك تاريخي لصلاح

وفي المجموعة ذاتها، فجر ليفربول جام غضبه على مضيفه رينجرز وسحقه 7-1 بينها هاتريك لمهاجمه البديل الدولي المصري محمد صلاح (75 و80 و82)وثنائية للبرازيلي روبرتو فيرمينو (24 و55).

وسجل صلاح ثلاثيته في مدى ست دقائق و12 ثانية وهو الأسرع في تاريخ المسابقة حسب “أوبتا” للإحصائيات.

وعوض ليفربول سقوطه امام مضيفه ارسنال 2-3 السبت في الدوري وأكد استعداده للقمة المرتقبة على ارضه الاحد ضد مانشستر سيتي، كما واصل صحوته القارية بفوز ثالث تواليا.

تأهل بروج

وتابع كلوب بروج عروضه الرائعة وانتزع بطاقة التأهل الى الدور ثمن النهائي بعودته بنقطة التعادل مع مضيفه اتلتيكو مدريد الإسباني صفر-صفر.

وكان بروج فاز في مبارياته الثلاث الاولى في المسابقة من بينها مباراة الذهاب ضد اتلتيكو مدريد 2-صفر الاسبوع الماضي، فرفع رصيده الى 10 نقاط بفارق ست نقاط أمام أتلتيكو مدريد، وسبع نقاط أمام كل من باير ليفركوزن الألماني وبورتو البرتغالي اللذين يلعبان لاحقا.

ولفت كلوب بروج الانظار هذا الموسم في المسابقة القارية بفوزه في مبارياته الثلاث بالاضافة الى تعادله اليوم من دون ان تتلقى شباكه اي هدف.

وفرض حارس بروج الدولي سيمون مينيوليه نفسه نجما للمباراة لانقاذ مرماه لأكثر من كرة خطرة وتحديدا في الشوط الاول.

وأكمل بروج المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه الغاني كمال سواه (82).

وفي المجموعة ذاتها، عزز بورتو اماله بمرافقة كلوب بروج بفوزه الرائع على مضيفه باير ليفركوزن الالماني بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها البرازيلي غالينو (6) والإيراني مهدي طارمي (53 و64 من ركلتي جزاء).

وأهدر كريم ديميرباي ركلة جزاء لليفركوزن في الدقيقة 16.

ورفع بورتو رصيده الى 6 نقاط مقابل 4 لاتلتيكو و3 لليفركوزن.

وهي الخسارة الأولى لليفركوزن في ثاني مباراة بقيادة مدربه الجديد الإسباني تشابي ألونسو الذي قاده الى فوز كبير على ضيفه شالكه 4-صفر في البوندسليغا.

وفي المجموعة الرابعة، كان توتنهام الانكليزي ومرسيليا الفرنسي اكبر المستفيدين في هذه الجولة بعد فوز الاول على ضيفه اينتراخت فرانكفورت الالماني 3-2 بينها هدفان للكوري الجنوبي هيونغ مين سون واخر لهاري كاين، في حين عاد الثاني بفوز ثمين خارج ملعبه على سبورتينغ البرتغالي 2-صفر في مباراة انهاها الاخير بتسعة لاعبين اثر طرد لاعبيه ريكاردو اسغايو وبدرو غونسالفيش في الدقيقتين 19 و60.