الجامعة العربية تحذر من تداعيات سلبية على عملية السلام بالمنطقة إذا نقلت بريطانيا سفارتها للقدس

الجامعة العربية تحذر من تداعيات سلبية على عملية السلام بالمنطقة إذا نقلت بريطانيا سفارتها للقدس

أكدت جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء أنه ستكون هناك تداعيات سلبية على عملية السلام في الشرق الأوسط حال أقدمت المملكة المتحدة على نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في ظروف يمر بها العالم تستدعي عدم خلق أزمات جديدة.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بأن بلادها تدرس نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وأشار المجلس إلى المسؤولية التاريخية للحكومة البريطانية إزاء القضية الفلسطينية والتزاماتها الدولية ودورها الفاعل في المنطقة وفي عملية السلام وتجاه حل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 داعيا الحكومة البريطانية إلى إعادة النظر ودراسة تداعيات مثل هذه الخطوة.

وأشار إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تؤكد أن جميع الاجراءات والقرارات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو فرض واقع جديد عليها لاغية وباطلة وتعد خرقا صريحا للاتفاقات الموقعة والتي نصت على عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها المساس بمفاوضات قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية القدس.

وحذر المجلس من استمرار غياب الآفاق السياسية في ظل استمرار الاجراءات الأحادية الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد على ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة على أساس المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وتعيد الثقة بجدوى العملية السلمية وتضعها على طريق واضح نحو التوصل لحل تفاوضي على أساس حل الدولتين.

وأكد المجلس “عزمه مساندة فلسطين في مواجهة الخطط والممارسات الاسرائيلية الهادفة الى الاستيلاء على مدينة القدس الشريف ومحاولات تغيير هويتها العربية الاسلامية والمسيحية والتصدي للسياسات الاسرائيلية اللاشرعية والتي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي”.

وشدد على أهمية العمل في الدول العربية والاسلامية ومع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي والشركاء الدوليين وتكريس أدوات السياسة الخارجية للحؤول دون إحداث أي تغيير على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس.

وأعاد المجلس التأكيد على جميع القرارات السابقة الصادرة عن مجالس جامعة الدول العربية بشأن مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين بما فيها رفضه وإدانته لقرار أي دولة لنقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس واتخاذ جميع الاجراءات العملية اللازمة لمواجهة مثل هذه الخطوات تنفيذا لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة”.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس أعلنت مؤخرا أنها تدرس “بصورة جدية” نقل سفارة المملكة المتحدة من تل أبيب إلى القدس المحتلة.