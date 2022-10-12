النيابة العامة

النيابة العامة: التحقيق في وفاة طالبة الحرم الجامعي

12 أكتوبر، 2022
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تلقت النيابة العامة بلاغا من مخفر شرطة ضاحية عبدالله المبارك بعد عصر اليوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر 2022 يفيد سقوط طالبة من علو بكلية العلوم في الحرم الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية ووفاتها بعد نقلها إلى مستشفى الفروانية لمحاولة إسعافها؛ فباشرت النيابة العامة فوراً إجراءات التحقيق بالانتقال لمستشفى الفروانية ومناظرة المتوفاة وندب إدارة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وكذا الانتقال لمكان حدوث الواقعة ومعاينته وسؤال الشهود.

هذا، ومازالت النيابة العامة مستمرة في استكمال إجراءات التحقيق وصولا لكيفية وسبب حدوث الواقعة.

المصدر
النيابة العامة
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12 أكتوبر، 2022
0 39 أقل من دقيقة

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