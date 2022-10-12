هجوم صاروخي يستهدف حقلا للغاز شمال العراق دون وقوع خسائر بشرية أو تأثر العمليات الإنتاجية

أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق اليوم الأربعاء عن تعرض حقل للغاز شمال العراق إلى هجوم صاروخي دون وقوع خسائر بشرية أو تأثر العمليات الإنتاجية.

وقال وكيل الوزارة أحمد المفتي في تصريح صحفي إن حقل (كورمور) الغازي الذي يقع في بلدة (جمجمال) الواقعة بين محافظتي (كركوك) و(السليمانية) شمال العراق تعرض إلى هجوم بثمانية صواريخ دون أن يسفر ذلك عن سقوط إصابات مؤكدا في الوقت نفسه أن العمليات الإنتاجية لم تتأثر بالهجوم.

وتعرض الحقل خلال الفترة الماضية إلى هجمات صاروخية مماثلة دون حدوث خسائر بشرية.

يذكر أن شركة (دانة غاز) الإماراتية تقوم وفق اتفاق مبرم مع إقليم كردستان العراق عام 2007 بإنتاج وتسويق وبيع النفط والغاز الطبيعي من حقلي (كورمور) و(جمجمال) وينتج حقل (كورمور) 450 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.