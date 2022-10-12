ادارة الدواء الامريكية تسمح بإعطاء جرعات معززة من لقاحي “موديرنا” و”فايزر” لفئات عمرية أصغر سنا

عدلت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (اف دي ايه) اليوم الأربعاء تراخيص الاستخدام الطارئ للقاحي (موديرنا) و(فايزر- بيو إن تك) المضادين لفيروس (كورونا المستجد كوفيد – 19) للسماح باستخدامها كجرعة معززة في الفئات العمرية الأصغر سنا.

وقالت الادارة في بيان إن لقاح (موديرنا) ثنائي التكافؤ يسمح بتناوله كجرعة معزز بعد شهرين على الأقل من الانتهاء من التطعيم الأولي للأطفال من سن السادسة فيما يسمح بتناول لقاح (فايزر – بيو إن تك) بعد شهرين على الأقل من التطعيم الأولي للأطفال من سن الخامسة.

وقال مدير مركز تقييم والبحوث البيولوجية التابع لإدارة الغذاء والدواء الدكتور بيتر ماركس في هذا الصدد “كان شائعا أن فيروس كورونا أقل حدة لدى الأطفال من البالغين إلا أن موجات مختلفة من الفيروس اصابت الأطفال ما أدى الى نقلهم إلى المستشفى”.

وأضاف ” ان الأطفال يمكن أن يعانوا أيضا من آثار طويلة المدى حتى بعد تعرضهم لأعراض خفيفة في البداية لذا فإننا نشجع الآباء على التفكير في التطعيم الأولي للأطفال والمتابعة بجرعة معززة”.

وشدد ماركس على احتمال زيادة خطر التعرض للفيروس نظرا لعودة الأطفال إلى المدرسة واستئناف السلوكيات والأنشطة التي كانت سائدة قبل الجائحة.