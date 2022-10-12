الكويت تحرز 6 ميداليات في ختام البطولة العربية المفتوحة للتايكوندو في بيروت

الكويت تحرز 6 ميداليات في ختام البطولة العربية المفتوحة للتايكوندو في بيروت

احرز لاعبون ولاعبات كويتيون في ختام منافسات البطولة العربية المفتوحة للتايكوندو التي ينظمها الاتحاد اللبناني للتايكوندو اليوم الاربعاء ست ميداليات هي (ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين).

وقال رئيس الاتحاد الكويتي للتايكوندو هاني المرشاد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان “لاعبي المنتخب الوطني حققوا اليوم ثلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية”.

واضاف ان اللاعب خالد المطيري حقق الميدالية الذهبية تحت وزن 45 من فئة الناشئين حيث “اثبت علو كعبه عربيا تحقيقه ثاني ذهبية له بعد نيله الاولى في بطولة كأس العرب السابقة التي اقيمت في الفجيرة”.

وذكر ان لاعب المنتخب الوطني عثمان العنزي حقق الميدالية الفضية تحت وزن 49 في فئة الاسبال فيما حصل لاعب المنتخب يوسف الشمري على الميدالية البرونزية تحت وزن 53 في فئة ‏الأشبال.

واوضح المرشاد ان المشاركة الكويتية حققت اهدافها والتي تندرج في إطار خطة الاتحاد بتحقيق الانجازات وحصد الميداليات وقد عاد الاتحاد الى اعتلاء منصات التتويج بعد غياب.

واوضح “نطمح بتحقيق المزيد من النجاحات للوصول الى الاولمبيات الدولية” مهديا هذا الانجاز لسمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ولسمو ولي عهده الامين الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح.

واكد ان النتائج المحققة تأتي بدعم من الهيئة العامة للرياضة وبدعم رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الاحمد الصباح.

بدورهما اشاد مدربا المنتخب ‏الوطني للتايكوندو وليد المرشاد ومنيف الديحاني بمستوى المنافسة القوية الذي خاضته المنتخبات المشاركة واهميته في تراكم الخبرة والتمرس لدى اللاعبين وتعزيز رصيدها الرياضي في اللعبة.

من جهتها قالت رئيسة الوفد امين سر نادي (سلوى الصباح الرياضي) المهندسة رشا الصايغ ل(كونا) ان المشاركات من النادي حققن ايضا ثلاث ميداليات متنوعة فقد احرزت اللاعبة غريبة السعيد الميدالية الذهبية تحت وزن 68 عن فئة الناشئات فيما حققت عن فئة الاشبال فاطمة الزهراء هاني تحت وزن 55 الميدالية الفضية ونالت عن فئة الناشئات حوراء الدمخي الميدالية البرونزية تحت وزن 44.

واوضحت الصايغ انها المشاركة الاولى للنادي في البطولة العربية معربة عن تطلعها نحو مزيد من المشاركات في البطولات الأخرى.

وقالت ان “هذه نقطة انطلاق جيدة لتحقيق نتائج افضل في المستقبل وذلك بفضل ودعم مستمر من الشيخة نعيمه الاحمد الجابر الصباح رئيسة (نادي سلوى الصباح) وبدعم من رئيس الاتحاد الكويتي للتايكوندو هاني المرشاد.

ورافق المشاركات من (نادي سلوى) المدرب رائد ناجي الذي اثنى على أداء اللاعبات ولاسيما انها المشاركة الاولى لهن في هذه البطولة.

وكان لاعبون كويتيون مشاركون في منافسات اليوم الأول من البطولة العربية للتايكوندو التي ينظمها الاتحاد اللبناني للتايكوندو احرزوا امس الثلاثاء ثلاث ميداليات إحداها ذهبية والأخريان برونزيتان.

وشارك في البطولة العربية التي انطلقت امس الثلاثاء وتستمر يوما واحدا تسع دول هي لبنان والكويت ومصر والعراق والأردن وليبيا والمغرب وقطر اضافة الى سوريا.