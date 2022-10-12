رئيس نادي الرماية يشيد بإنجازات رماة الكويت في بطولة الأندية العربية الثانية للقوس والسهم بتونس

أشاد رئيس النادي الكويتي للرماية دعيج العتيبي بإنجازات رماة وراميات الكويت لرماية القوس والسهم في بطولة الأندية العربية الثانية للعبة التي اختتمت اخيرا في تونس حيث أحرزوا 19 ميدالية متنوعة خلال البطولة التي استمرت لمدة أسبوع.

وقال العتيبي في تصريح صحفي اليوم الاربعاء بمناسبة عودة الفريق الى البلاد إن رماة الكويت تمكنوا من الفوز ب 12 ميدالية في مرحلة التصفيات و7 ميداليات في مرحلة النهائيات معربا عن سعادته لرفع العلم الكويتي في هذه البطولة القوية رغم صعوبة المنافسة مع أبطال العرب المشاركين فيها.

وأهدى هذا الإنجاز الى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وللشعب الكويتي الوفي منوها بالجهود المضنية التي بذلها الرماة ما أثمر عن هذه النتائج الطيبة.

وذكر أن أبرز النتائج النهائية لرماة الكويت كانت فوز الرامي عبدالله مال الله بالميدالية الذهبية في منافسات رماية القوس والسهم المركب كما أحرز الفريق المكون من الرماة مال الله وأحمد الشطي وبدر الشلاحي المركز الأول والميدالية الذهبية على مستوى الفرق فيما فاز الشلاحي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بفئة الفردي.

وأشار العتيبي الى أن الرامية حنان المياس تمكنت من احراز المركز الثاني في منافسات السيدات فردي كما حصلت مع زميلها مال الله على الميدالية الفضية في منافسات الفرق مختلط كما نال الرامي عبدالله طه الميدالية الفضية بمسابقة فئة القوس والسهم الاولمبي فيما تمكن الفريق المكون من طه وعبدالله الحربي وفيصل الرشيدي من تحقيق الميدالية الفضية لفئة الفرق.