سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله الدكتور فخري شهاب

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى د.فخري أحمد شهاب أعرب فيها سموه رعاه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة فقيدهم د.فخري أحمد شهاب مستذكرا سموه حفظه الله مسيرة حياته الحافلة بالعطاء وإسهاماته في وضع أطر النظام الإقتصادي في البلاد لا سيما دوره في تحويل العملة الكويتية من الروبية إلى الدينار الكويتي سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر والسلوان.

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى د.فخري أحمد شهاب ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة فقيدهم د.فخري أحمد شهاب مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.