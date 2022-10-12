جامعة الكويت

جامعة الكويت: وفاة الطالبة في أحد مستشفيات وزارة الصحة بعد سقوطها داخل الحرم الجامعي

12 أكتوبر، 2022
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أفادت جامعة الكويت في بيان لها اليوم الأربعاء الموافق 2022/10/12 حول حادثة سقوط طالبة داخل الحرم الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية، والذي أدى إلى وفاة الطالبة في أحد مستشفيات وزارة الصحة، وذلك بعدما اتخذت الفرق الطبية بالجامعة جميع الإجراءات لإسعافها، وبينت تحريات المباحث الأولية إلى وجود شبهة انتحار.

وبهذا المصاب الجلل يتقدم مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف محمد الرومي ونيابة عن الأسرة الجامعية بخالص التعازي والمواساة لأسرة الطالبة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيدة بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

المصدر
جامعة الكويت
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12 أكتوبر، 2022
0 170 أقل من دقيقة

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