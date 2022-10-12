مسؤول فلسطيني: بصمات الكويت الانسانية حاضرة في كل أجزاء فلسطين

قال مستشار الرئيس الفلسطيني للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي اليوم الاربعاء ان “بصمات الكويت الإنسانية حاضرة في كل أجزاء فلسطين”.

جاء ذلك في تصريح ادلى به قطامي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب لقائه القائم بالاعمال في سفارة الكويت لدى الاردن الدكتور مبارك الهاجري لبحث الجهود والدعم الذي تقدمه دولة الكويت الى الفئات المستهدفة في فلسطين.

واشاد قطامي بالدور الكبير الذي تقوم به الكويت بمختلف مؤسساتها في نصرة أهل فلسطين عبر تقديم الدعم والمساندة غير المحدودة لهم مؤكدا العمل على ان يصل الدعم الذي تقدمه الكويت لمستحقيه وإلى المناطق الأكثر تضررا في فلسطين ليشمل مناطق جديدة في القدس المحتلة وقطاع غزة.

من جهته قال الدكتور مبارك الهاجري في تصريح مماثل ل(كونا) ان الكويت قيادة وشعبا تدعم القضية الفلسطينية العادلة والتي تعد من أهم ركائز السياسة الكويتية عربيا واسلاميا وتحرص كل الحرص على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

واضاف الهاجري ان الكويت ستواصل تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني حتى تتحرر الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واوضح ان لقاءه مع قطامي جاء بطلب من الجانب الفلسطيني للتعبير عن تقديرهم وشكرهم لدولةالكويت على دعمها غير المحدود للشعب الفلسطيني مبينا ان “القضية الفلسطينية هي موضع اهتمام القيادة السياسية التي لاتألوا جهدا في دعم قضايا الأمة الحقة”.

واكد دور وزارة الخارجية الكويتية وجهودها الكبيرة في تسهيل وصول الدعم الإنساني الكويتي للفئات المستهدفة في فلسطين وتسهيل اجراءات وصول المساعدات التي تقدمها الجهات الكويتية المانحة.