مندوب الكويت بجنيف يشيد بدور المنظمة الدولية للهجرة في رعاية ضحايا النزاعات والكوارث

أشاد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير ناصر الهين اليوم الاربعاء بالدور الإنساني الذي تقوم به المنظمة الدولية للهجرة في رعاية ضحايا النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.

جاء ذلك في تصريح للسفير الهين الى وكالة الانباء الكويتية (كونا) اثر اجتماعه مع مدير عام المنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو بمقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية.

وقال السفير الهين انه استعرض مع فيتورينو التحديات التي تواجه الأوضاع الإنسانية الصعبة في العديد من مناطق العالم بسبب الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث مشددا على حرص الكويت على توسيع أفق التعاون في المجالات التي تضطلع بها المنظمة الدولية.

واكد دعم دولة الكويت للجهود التي تبذلها المنظمة الدولية في توفير الرعاية الإنسانية لضحايا الحروب والكوارث لاسيما في بعض الدول العربية كسوريا واليمن وكذلك في أنحاء أخرى في العالم التي تضررت بفعل التغيير المناخي كباكستان التي اكتسحت أراضيها الزراعية السيول والفيضانات ومنطقة القرن الأفريقي التي باتت تحت خطر الجفاف وما قد ينتج عنها من مجاعة.

وأضاف أن فيتورينو اعرب خلال اللقاء عن تقدير وشكر المنظمة والعاملين فيها للدعم والاهتمام الذي توليه دولة الكويت للمنظمة الدولية للهجرة وذلك منذ فترة طويلة كانت فيه الكويت شريكا رئيسيا لمواجهة عدد من الأزمات الإقليمية والدولية.

وذكر أن فيتورينو تطرق ايضا الى الصعوبات والازمات التي واجهتها المنظمة الدولية لاسيما بسبب انتشار وباء (فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19) ومن بعدها ظهور أزمتي الغذاء والطاقة بعد نشوب الحرب الروسية – الاوكرانية في فبراير الماضي.

وشدد السفير الهين على الدور المهم الذي تضطلع به المنظمات الإنسانية وضرورة قيام المجتمع الدولي بتوفير الدعم اللازم لها كي تتمكن من القيام بالادوار “النبيلة” المناطة بها في خدمة ضحايا النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.