“الأوقاف”: جائزة الكويت الدولية للقرآن الكريم أضحت معلما حضاريا وإنجازا عالميا مشهودا للبلاد

قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فريد عمادي اليوم الأربعاء إن جائزة الكويت الدولية للقرآن الكريم أضحت معلما حضاريا وإنجازا عالميا مشهودا للكويت في خدمة القرآن الكريم طوال 11 عاما من إنشائها.

وأوضح عمادي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش افتتاح الجائزة في دورتها ال11 برعاية سامية أن مشاركة المؤسسات الحكومية في الجائزة يؤكد على دور الكويت الريادي في رعاية الأنشطة المرتبطة بالقرآن الكريم.

وأضاف أن تلك المشاركات أعطت اضافة متميزة لخدمة كتاب الله لافتا إلى أن استعدادات اللجان العاملة كانت اشارة للنجاح والتميز للمسابقة.

وكانت جائزة الكويت الدولية انطلقت فعالياتها في وقت سابق اليوم تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتتضمن ورشا علمية وقرآنية ومحاضرات بالإضافة إلى إقامة معرض خاص.