عناصر من الشرطة الألمانية

الشرطة الألمانية تصنف مباراة يونيون برلين ومالمو في الدوري الأوروبي كحدث “عالي المخاطر “

12 أكتوبر، 2022
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صنفت الشرطة الألمانية المباراة المقررة بين يونيون برلين الألماني ومالمو السويدي غدا الخميس ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم، كحدث “عالي المخاطر “، وذلك بعد أحداث الفوضى التي أثيرت بين الجماهير في مباراة الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضي في السويد.

وذكرت الشرطة أن اتصالات مجموعات المشجعين مرصودة، وأن الخطط المتعلقة بنشر قوات الأمن سيجرى حسمها في يوم إقامة المباراة.

وتغلب يونيون برلين على مالمو 1 / صفر ذهابا يوم الخميس الماضي ضمن منافسات دور المجموعات، وقد شهدت المباراة قيام مشجعين من الطرفين بإطلاق ألعاب نارية بشكل مكثف.

وكادت المباراة أن تلغى بسبب تلك الأحداث، وقد فتح الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) تحقيقات. وتجدر الإشارة إلى أن علاقة وثيقة تربط بين جماهير مالمو وجماهير هيرتا برلين، منافس يونيون برلين في العاصمة الألمانية.

المصدر
د ب أ
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12 أكتوبر، 2022
0 6 أقل من دقيقة

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