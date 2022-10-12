اختيار أكاديمي كويتي كأول ممتحن من خارج الاتحاد الأوروبي في بورد جراحة الفم والوجه والفكين

أعلنت جامعة الكويت اختيار الاتحاد الأوروبي للاختصاصات الطبية الأكاديمي الكويتي الدكتور محمد كمال كأول ممتحن من خارج القارة في بورد جراحة الفم والوجه والفكين وجراحات الرأس والرقبة.

وقالت الجامعة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الاختيار الذي تم خلال الدورة الأخيرة التي أقيمت لهذا البورد في العاصمة الاسبانية مدريد يعد إنجازا علميا جديدا للجامعة وللكويت مشيرة إلى أن الدكتور كمال هو استاذ مساعد بقسم العلوم الجراحية بكلية طب الأسنان.

وأضافت أنه سبق للدكتور كمال الفوز بجائزة أفضل ورقة بحث علمي من بين جميع الأطباء المشاركين بأفضل الأبحاث خلال المؤتمر السنوي للجمعية النمساوية لجراحة الفم والوجه والفكين قبل عامين.

وأوضحت أنه حصل كذلك على براءة اختراع مشتركة مع استشاري الأنف والأذن والحنجرة بوزارة الصحة الدكتور عبدالمحسن التركي لجبيرة طبية بديلة لفتائل الانف كثمرة تعاون مشترك بين كلية طب الأسنان بجامعة الكويت ووزارة الصحة وبدعم من مركز (صباح الأحمد للموهبة والإبداع) التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي.