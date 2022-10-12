الخالد: وضع حلول بديلة وفورية للحد من الاختناقات المرورية في أوقات الذروة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ضرورة وضع حلول بديلة وفورية للحد من الاختناقات المرورية لتحقيق الانسيابية المرورية خصوصا في أوقات الذروة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك في تصريح للشيخ طلال الخالد نقله بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ب(الداخلية) اليوم الاربعاء عقب زيارة ميدانية قام بها الوزير لمنطقة (صباح السالم) السكنية للوقوف على الاسباب التي تؤدي الى الاختناقات المرورية خصوصا بأوقات الذروة.

ودعا الشيخ طلال الخالد الى التنسيق والتعاون بين (الداخلية) والجهات المعنية بالطرق وعمل جولات ميدانية مكثفة على كافة الاماكن والطرق والتقاطعات التي تشهد ازدحامات مرورية في جميع أنحاء البلاد وإيجاد الحلول السريعة والمناسبة التي تحد منها.

وذكر البيان أن الوزير استمع خلال الزيارة إلى شرح مفصل عن أسباب الاختناقات المرورية والحلول والاقتراحات التي تسهم بالحد منها ووضع الحلول السريعة والفورية خارج الاطار الروتيني وتنفيذها بأسرع وقت ممكن.

ورافق الوزير خلال الزيارة كل من الوكيل المساعد لقطاع المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ والمدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف المهندسة سهى أشكناني الى جانب عدد من القيادات الامنية في الإدارة العامة للمرور.