القضاء الإيراني يوجّه اتهامات الى أكثر من مئة من “مثيري الشغب” على خلفية الاحتجاجات

القضاء الإيراني يوجّه اتهامات الى أكثر من مئة من “مثيري الشغب” على خلفية الاحتجاجات

وجه القضاء الإيراني اتهامات الى أكثر من مئة شخص من “مثيري الشغب” على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر، وفق ما أفاد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية الأربعاء.

ونقل الموقع عن المدعي العام في طهران علي صالحي قوله إنه تم توجيه الاتهام لـ60 شخصا تم “توقيفهم خلال أعمال الشغب الأخيرة”، وعن نظيره في هرمزكان (جنوب) مجتبى قهرماني إنه تم توجيه الاتهام لـ65 شخصا في المحافظة الجنوبية، من دون تحديد تفاصيل اللائحة الاتهامية.

وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر، سلسلة احتجاجات أعقبت وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها على يد شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.

وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات، بينهم عناصر من قوات الأمن، في حين أعلنت السلطات توقيف مئات الأشخاص على خلفية مشاركتهم في “أعمال شغب”.

وأشار قهرماني، وفق ما نقل عنه موقع السلطة القضائية، الى أنه “نظرا الى أن مثيري الشغب (المتهّمين) أدوا دورا مركزيا في تشكيل التجمعات غير القانونية، إحراق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وأثاروا الذعر في أوساط الناس، قام الادعاء بالتحقيق سريعا في ملفاتهم”.

من جهته، أكد صالحي أنه “من الآن فصاعدا، سيتم التعامل بطريقة حازمة مع الذين يعتدون على حياة الناس وممتلكاتهم، على رجال الشرطة والعسكريين والمنشآت المدنية، أو يشجعون ويحضون الناس على الشغب”.

وأفادت وسائل إعلام محلية في 25 أيلول/سبتمبر عن توقيف 88 شخصا في هرمزكان، وزهاء 1200 آخرين بينهم 60 امرأة في مناطق بشمال البلاد. وتؤكد السلطات الإيرانية أنه يتم الافراج عمن يثبت عدم ضلوعه في “الشغب”.