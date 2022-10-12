بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 31.02 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 02ر31 نقطة ليبلغ مستوى 46ر7014 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 44ر0 في المئة.

وتم تداول 7ر106 ملايين سهم عبر 8845 صفقة نقدية بقيمة 3ر38 مليون دينار (نحو 3ر123 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 41ر1 نقطة ليبلغ مستوى 22ر5261 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 03ر0 في المئة من خلال تداول 53 مليون سهم عبر 2760 صفقة نقدية بقيمة 2ر6 ملايين دينار (نحو 9ر19 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 71ر43 نقطة ليبلغ مستوى 91ر7850 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 55ر0 في المئة من خلال تداول 7ر53 مليون سهم عبر 6085 صفقة بقيمة 32 مليون دينار (نحو 103 ملايين دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 93ر2 نقطة ليبلغ مستوى 40ر5409 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 05ر0 في المئة من خلال تداول 4ر43 مليون سهم عبر 1924 صفقة نقدية بقيمة 4ر5 ملايين دينار (نحو 3ر17 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (صكوك) و(تمدين أ) و(الإنماء) و(الديره) و(سنرجي) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) و(زين) و(البورصة) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (معادن) و(يونيكاب) و(جياد) و(ع عقارية) و(الأنظمة) من الأكثر انخفاضا.