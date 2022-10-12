سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مستقبلا لمى فهاد العريمان

سمو ولي العهد يستقبل لمى العريمان بمناسبة حصولها على جائزة “قادة الفضاء الصاعدون” العالمية

12 أكتوبر، 2022
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استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم لمى فهاد العريمان وذلك بمناسبة حصولها على جائزة قادة الفضاء الصاعدون المقدمة من الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية كممثلة لدولة الكويت في هذه المسابقة العالمية.

وقد هنأها سموه حفظه الله على هذا الإنجاز العلمي متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح ومزيدا من التقدم والازدهار لرفع راية الكويت عالية خفاقة في المحافل العالمية.

المصدر
كونا
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12 أكتوبر، 2022
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