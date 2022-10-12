صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك اسبانيا بالعيد الوطني

12 أكتوبر، 2022
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة اسبانيا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية ولمملكة اسبانيا المزيد من الرقي والنماء.

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة اسبانيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لجلالته موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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12 أكتوبر، 2022
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