الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الأكثر استيرادًا للوقود الأحفوري من روسيا

الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الأكثر استيرادًا للوقود الأحفوري من روسيا

استمر الاتحاد الأوروبي في صدارة قائمة أكبر مستوردي الوقود الأحفوري من روسيا في شهر سبتمبر الماضي، رغم جهود تقليص الاعتماد على الطاقة الروسية.

وكشفت بيانات صادرة عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، أن الاتحاد الأوروبي أنفق أكثر من 100 مليار يورو (97 مليار دولار) لاستيراد الوقود الأحفوري الروسي منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وأشار التقرير إلى أنه رغم توقف واردات الفحم من روسيا والتراجع الحاد لاستيراد الغاز، فإن الاتحاد الأوروبي يواصل استيراد النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز المسال وعبر الأنابيب بقيمة تبلغ 260 مليون يورو يومياً.

ورغم استمرار تصدر قائمة الاستيراد، فإن واردات الاتحاد الأوروبي من الوقود الأحفوري الروسي انخفضت بنسبة 14% في الفترة من شهر أغسطس وحتى نهاية سبتمبر، كما تراجعت بنحو 50% من مستويات مارس الماضي.

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، تصدرت الهند قائمة الدول الأكثر استيرادًا للطاقة من روسيا، يليها الهند وتركيا وماليزيا.