بايدن: بوتين “أساء تقدير” قدرة قواته على احتلال أوكرانيا

شدّد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء على أنّ نظيره الروسي فلايديمر بوتين “أساء تقدير” قدرة قواته على احتلال أوكرانيا، و”حساباته أخطأت تماماً” بالنسبة للمقاومة التي كان يتوقّع أن يواجهها.

وقال بايدن خلال مقابلة أجرتها معه شبكة “سي.إن.إن” الإخبارية الأميركية وبثّت مقتطفات منها قبيل ساعات من موعد بثّها كاملة مساء الثلاثاء “أعتقد أنّه شخص عقلاني أساء التقدير بشكل كبير”.

وأضاف أنّ بوتين “كان يعتقد أنّه سيُستقبل بالأحضان (…) وأعتقد أنّ حسابته أخطأت تماماً”.

وأعلنت روسيا الثلاثاء شنّ ضربات “كثيفة” على منشآت أوكرانية فيما تعهدت مجموعة السبع التي عقدت اجتماعا طارئاً “محاسبة” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هذه الهجمات.

وتعرّضت روسيا مؤخراً لنكسات عسكرية كثيرة في شمال شرق أوكرانيا وشرقها وجنوبها.