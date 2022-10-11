دوري أبطال أوروبا: الريال والسيتي إلى ربع النهائي وتشيلسي يجدد فوزه على ميلان المنقوص

دوري أبطال أوروبا: الريال والسيتي إلى ربع النهائي وتشيلسي يجدد فوزه على ميلان المنقوص

فاز فريق تشيلسي الإنكليزي على مضيفه ميلان الإيطالي 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل دينامو زغرب مع ريد بول سالزبورج 1/1.

وسجل هدفي تشيلسي جورجينيو في الدقيقة 21 من ركلة جزاء وبيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة 30.

وشهدت المباراة طرد فيكايو توموري لاعب ميلان في الدقيقة 18.

ورفع تشيلسي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ميلان عند أربع نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، تعادل دينامو زغرب مع ريد بول سالزبورج 1/1.

وتقدم ريد بول سالزبورج عن طريق نيكولاس سيوالد في الدقيقة 12 وتعادل دينامو زغرب عن طريق روبيرت ليوبيتشيتش في الدقيقة 40.

ورفع ريد بول سالزبورج رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، كما رفع دينامو زغرب رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع.

شاختار يتعادل مع ريال مدريد

تعادل فريق شاختار دونيتسك الأوكراني مع ضيفه ريال مدريد الإسباني 1 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت فوز لايبزج الألماني على سيلتيك الاسكتلندي 2 / صفر.

وتقدم شاختار بهدف سجله أولكسندر زوبكوف في الدقيقة 46 وتعادل الريال عن طريق أنطونيو روديجر في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع الريال رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب كما رفع شاختار رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، فاز لايبزج على سيلتيك بهدفين نظيفين سجلهما تيمو فيرنر وإيميل فورسبيرج في الدقيقتين 75 و.84

ورفع لايبزج رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد سيلتيك عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

مانشستر سيتي الى الدور الـ16

بلغ مانشستر سيتي الانكليزي الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم تعادله السلبي مع مضيفه كوبنهاغن بعد أن أكمل اللقاء بعشرة لاعبين، وذلك بفضل تعادل بوروسيا دورتموند الالماني 1-1 مع ضيفه إشبيلية الاسباني ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة الثلاثاء.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

وأكمل مانشستر سيتي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30 بعد طرد سيرجيو جوميز.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، كما رفع كوبنهاجن رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية خرج إشبيلية بالتعادل 1-1 من ألمانيا، بعد أن تعرض لخسارة مذلة 1-4 على أرضه الاسبوع الماضي ضد دورتموند ما أدى الى الإطاحة بمدربه خولن لوبيتيغي.

وخلف لوبيتيغي الارجنتيني خورخي سامباولي الذي استهل مشواره على رأس الجهاز الفني للنادي الاندلسي السبت بتعادل 1-1 مع ضيفه أتلتيك بلباو ثالث الدوري الاسباني، علمًا أن إشبيلية يحتل على غير عادة المركز الثامن عشر في “لا ليغا” بعد فوز يتيم هذا الموسم.

أما دورتموند فدخل المباراة بعد أن خطف تعادلا مثيرًا 2-2 في الثانية الاخيرة ضد ضيفه بايرن ميونيخ في البوندسليغا السبت.

وافتتح الفرنسي تانغي نيانزو التسجيل للضيوف برأسية إثر كرة نفذها الكرواتي ايفان راكيتيتش من ضربة ثابتة (18).

وعادل الانكليزي الشاب المتألق جود بيلينغهام بعد أن رفع رجله ليتابع عرضية البلجيكي توما مونييه عن الجهة اليمنى (35).

وأصبح بيلينغهام (19 عامًا)، المتواجد على رادار كبار الاندية، ثالث مراهق يسجل في أربع مباريات تواليًا في دوري الابطال بعد هالاند والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، وفق موقع أوبتا للإحصاءات.

ويحتل دورتموند المركز الثاني برصيد 7 نقاء فيما رفع اشبيلية رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني.

سان جيرمان يتعادل مع بنفيكا

وتعادل فريق باريس سان جيرمان مع ضيفه بنفيكا 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم سان جيرمان بهدف سجله كيليان مبابي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وتعادل بنفيكا عن طريق جواو ماريو في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام بنفيكا.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق ماكابي حيفا على ضيفه يوفنتوس الإيطالي 2 / صفر.

وسجل هدفي ماكابي حيفا عمر اتزيلي في الدقيقتين السابعة و42.

وحصد ماكابي حيفا أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، وتوقف رصيد يوفنتوس عند ثلاث نقاط.