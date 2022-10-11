إيلون ماسك ينفي التحدث إلى بوتين قبل اقتراح صفقة سلام بين أوكرانيا وروسيا

زعم مؤسس مجموعة أوراسيا، إيان بريمر، أن إيلون ماسك تحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول ما قد يتطلبه الأمر لإنهاء الحرب في أوكرانيا قبل فترة وجيزة من اقتراحه علنًا لشيء مشابه لمخطط بوتين، على الرغم من أن ماسك ينفي حدوث أي محادثة.

هل تحدث ماسك مع بوتين؟

كتب بريمر في مذكرة صباحية إلى العملاء، أن ماسك أخبره مباشرة عن المحادثة مع بوتين قبل أسبوعين، وفقًا لنسخة من البريد الإلكتروني الذي شاهدته فوربس، والذي كان موقع Vice أول من نشره.

وقال بوتين لماسك، إن أوكرانيا يجب أن تقبل في الحد الأدنى عدة شروط، بما في ذلك الاعتراف بمنطقتي القرم وشرق أوكرانيا دونيتسك ولوهانسك بأنهما من الأراضي روسية، والالتزام بالحياد، وفقًا لبريمر، وهو عالم سياسي ومستشار، نشر أخبار الاجتماع السري للرئيس دونالد ترامب مع بوتين في عام 2017.

وتشبه تلك الشروط تمامًا ما اقترحه ماسك في استطلاع للرأي أجراه على موقع تويتر الأسبوع الماضي، فقد دعا الملياردير أوكرانيا إلى أن تظل محايدة، وأن تتنازل رسميًا عن شبه جزيرة القرم لروسيا، كما اقترح إجراء استفتاءات تشرف عليها الأمم المتحدة بشأن ما إذا كان ينبغي للأراضي الأوكرانية المحتلة أن تنضم إلى روسيا، بعد أن ادعى الكرملين أن تلك الأراضي قد صوتت بالإجماع تقريبًا على الانضمام إلى روسيا في الشهر الماضي.

كتب ماسك على تويتر أن التقرير ليس صحيحًا، قائلًا إنه، “تحدث إلى بوتين مرة واحدة فقط، وكان ذلك قبل نحو 18 شهرًا، وكان الموضوع هو الفضاء” (لم يستجب الملياردير والمدير التنفيذي لتيسلا وسبيس إكس على الفور لطلب فوربس للتعليق).

ماسك يُغضب أوكرانيا

انتقدت القيادة الأوكرانية على الفور اقتراح ماسك الأسبوع الماضي، مع قيام الرئيس فولوديمير زيلينسكي بالتغريد لاستطلاع الرأي من تلقاء نفسه، يسأل الأفراد عما إذا كانوا يفضلون ماسك الموالي إلى روسيا أم الموالي إلى أوكرانيا؟

استجاب ماسك، الذي تقدر فوربس قيمة ثروته بنحو 220 مليار دولار أميركي، للانتقادات زاعمًا أنه ما زال يدعم أوكرانيا، ولكنه يريد تجنب المزيد من إراقة الدماء، أو استخدام الأسلحة النووية مع تصعيد بوتين لتهديداته.

وقد ضمت روسيا شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني من أوكرانيا في عام 2014، على الرغم من أن أوكرانيا في خضم هجوم مضاد، وتسعى إلى استعادة شبه الجزيرة، واستولى الانفصاليون المدعومون من روسيا على أجزاء من منطقتي دونيتسك ولوهانسك ابتداء من عام 2014.

ماسك، الذي يقول إنه مستقل سياسيًا ولكنه أصبح مرتبطًا بشكل متزايد باليمين، ينفصل عن البيت الأبيض ومعظم السياسيين في القول إن أوكرانيا يجب أن تتخلى عن الأراضي داخل حدودها المعترف بها دوليًا.

غرّد أحد أساتذة الشطرنج والمهاجر من روسيا الذي يشغل الآن منصب رئيس مؤسسة حقوق الإنسان، غاري كاسباروف، قائلاً، “يجب على ماسك التوقف عن سؤال بوتين عما يريده، وبدلًا من ذلك تطبيق براعته في مساعدة أوكرانيا والعالم الحر على منع ديكتاتور متعطش للدماء من الحصول على ما يريد”.

كما سأل كاسباروف، ما إذا كان ماسك “سيقترح التخلي عن تايوان، إذا صعّد الرئيس الصيني شي جين بينغ كلامه بما فيه الكفاية حول استعمال الأسلحة النووية؟”.

إن انغماس ماسك في المسائل الجيوسياسية يأتي في وقت فوضوي بشكل خاص بالنسبة له.

قال الأسبوع الماضي إنه يرغب في المضي قدمًا بعرض بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر، بعد أن جذبت محاولاته لإلغاء الصفقة دعوى قضائية من شركة وسائل التواصل الاجتماعي، وهبط صافي ثروته بأكثر من 25 مليار دولار مع هبوط سهم تيسلا.