وول ستريت تغلق على تباين وستاندرد آند بورز يسجل خسائر بنحو 0.7%

أنهت وول ستريت جلسة الثلاثاء 11 تشرين الأول أكتوبر على تباين، حيث أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على انخفاض مع ظهور مؤشرات من بنك إنكلترا على أنه سيدعم سوق السندات في البلاد لثلاثة أيام أخرى فقط مما زاد من توتر السوق.

وبحسب البيانات الأولية، هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند الإغلاق 24.86 نقطة أو 0.69% إلى 3587.53 نقطة، في حين خسر المؤشر ناسداك المجمع 114.28 نقطة أو 1.08% إلى 10427.83 نقطة، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 23.13 نقطة أو 0.08% إلى 29226.01 نقطة.

كما تراجعت أسعار السندات، واقترب العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من مستويات 4% بين ليلة وضحاها، وتراجعت العوائد عن ارتفاعها يوم الثلاثاء، مع ارتفاع عائد 10 سنوات بنحو نقطتين أساس عند 3.91%.