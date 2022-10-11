بوتين يبدي “انفتاحه على حوار” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول محطة زابوريجيا

بوتين يبدي “انفتاحه على حوار” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول محطة زابوريجيا

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء “انفتاحه على حوار” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية الواقعة في جنوب أوكرانيا والخاضعة لسيطرة روسيا منذ آذار/مارس.

وقال بوتين لدى استقباله المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في سان بطرسبرغ في جنوب غرب روسيا إن المحادثات ستتطرق “إلى كل المسائل ذات الاهتمام المشترك أو التي قد تثير قلقا، على سبيل المثال، ما يتّصل بالأوضاع في محيط محطة زابوريجيا النووية”.

وأضاف الرئيس الروسي “في جميع الأحوال، نحن منفتحون على هذا الحوار”.

من جهته أكد غروسي في نهاية “المحادثة المهمة” دعوته لإنشاء “منطقة آمنة”.

وفي هذا الإطار، توقع لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرة أخرى في الأيام المقبلة.

وقال في بيان للوكالة الدولية للطاقة الذرية “لا يمكننا إضاعة المزيد من الوقت. المخاطر كبيرة. يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمنع وقوع حادث نووي” من شأنه أن يؤثر على أوكرانيا وخارجها.

وأضاف أن الوضع “يزداد خطورة وهو محفوف بالمخاطر وصعب مع حصول هجمات عسكرية متكررة تهدد الأمن النووي”.

وكانت روسيا أعلنت الأسبوع الماضي الاستحواذ رسميا على محطة زابوريجيا التي تحتلها عسكريا منذ آذار/مارس، في قرار دانته كييف.

ومنذ أشهر تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقصف الموقع الخاضع لسيطرة روسيا إنما الواقع على مقربة من خط الجبهة.

وتحتل روسيا عسكريا أراضي المحطة التي أعلن بوتين ضمّها مع أربع مناطق أوكرانية أخرى.

ورفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تنشر مراقبين في الموقع منذ أيلول/سبتمبر، هذا الاستحواذ، مشددة على أن الموقع أوكراني.