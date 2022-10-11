المحكمة العليا البريطانية تنظر قضية إجراء استفتاء اسكتلندي ثان على الاستقلال

اسمتعت المحكمة العليا البريطانية إلى أنه أمر “في غاية الأهمية” أن يتم حسم ما إذا كان يحق للبرلمان الاسكتلندي إصدار تشريع بشأن إجراء استفتاء ثان على الاستقلال عن بريطانيا.

وقد بدأ قضاة المحكمة العليا البريطانية اليوم الثلاثاء الاستماع إلى أدلة في القضية الخاصة بمشروع قانون استفتاء الاستقلال الاسكتلندي، وهو قانون مقترح في البرلمان الاسكتلندي.

وبدأت محامية التاج، أعلى مسؤول قانوني في الحكومة الاسكتلندية، تقديم مرافعاتها بعد بيان تقديمي من روبرت ريد، الذي يترأس المحكمة التي تتألف من خمسة قضاة وحدد رئيس المحكمة العليا ريد مهمة المحكمة وقال إن التوصل إلى قرار ربما يستغرق “بضعة أشهر”، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وقد تم تخصيص يومين لجلسة الاستماع في المحكمة العليا في لندن، ومن المتوقع أن ترد الحكومة البريطانية غدا الأربعاء.

وتمت دعوة القضاة إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان مشروع القانون يرتبط بـ”أمور محفوظة”(الأمور التي تحتفظ الحكومة المركزية البريطانية بسلطة البت فيها)، بمعنى أنه خارج اختصاص البرلمان الاسكتلندي في هوليرود بمدينة إدنبرة.