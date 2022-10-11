وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

وزير الخارجية السعودي: قرار أوبك+ اقتصادي بحت وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء

11 أكتوبر، 2022
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قال وزير الخارجية السعودي إن “قرار أوبك بلس اقتصادي بحت وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء”. وأضاتف: “دول أوبك بلس تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب”.

وتابع قائلا: “دول “أوبك بلس” تسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين”. وأوضح أن “العلاقة مع واشنطن استراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة”

وقال وزير الخارجية السعودي في لقاء للعربية إن “التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن يخدم مصلحة البلدين وساهم في استقرار المنطقة.. علاقتنا مع الولايات المتحدة مؤسسية منذ تأسست العلاقة بين البلدين”.

المصدر
العربية
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11 أكتوبر، 2022
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