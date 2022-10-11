الكويت تحرز ذهبية وبرونزيتين في اليوم الأول من البطولة العربية للتايكوندو في بيروت

الكويت تحرز ذهبية وبرونزيتين في اليوم الأول من البطولة العربية للتايكوندو في بيروت

أحرز لاعبون كويتيون مشاركون في منافسات اليوم الأول من البطولة العربية للتايكوندو التي ينظمها الاتحاد اللبناني للتايكوندو اليوم الثلاثاء ثلاث ميداليات إحداها ذهبية والأخريان برونزيتان.

وقال رئيس الاتحاد الكويتي للتايكوندو هاني المرشاد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان لاعب المنتخب الوطني يوسف القلاف حقق الميدالية البرونزية تحت وزن 54 في فئة الرجال فيما احرز لاعب (نادي العربي) الكويتي عبدالله الابراهيم الميدالية الذهبية تحت وزن 58 في فئة الرجال في حين أحرز لاعب (نادي الكويت) الكويتي حسين بوفتين الميدالية البرونزية تحت 63 في فئة الرجال.

وشدد المرشاد على مستوى المنافسة القوي الذي تخوضه المنتخبات والاندية المشاركة في البطولة العربية للتايكوندو واهميته في تراكم الخبرة والتمرس لدى اللاعبين وتعزيز رصيدهم الرياضي في اللعبة.

ويشارك في البطولة العربية للتايكوندو التي انطلقت اليوم وتستمر يومين 90 لاعبا من تسع دول هي لبنان والكويت ومصر والعراق والأردن وليبيا والمغرب وقطر اضافة الى سوريا.