وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدين وتستنكر للانتهاكات الجسيمة بإقتحام المسجد الأقصى

11 أكتوبر، 2022
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أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة واستنكار دولة الكويت للانتهاكات الجسيمة بإقتحام المسجد الأقصى المبارك والقيام بممارسات استفزازية تنتهك حرمة الحرم الشريف والمقابر الإسلامية بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأوضحت الوزارة أن إستمرار هذه الممارسات المرفوضة وتصاعد وتيرتها إضافة إلى إستمرار فرض القيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى يشكل إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، محذرةً من تبعات هذه الإنتهاكات على الإستقرار في المنطقة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته بوقف الإنتهاكات التي تقوم بها سلطات الإحتلال الإسرائيلية الهادفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس والعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ومقدساته.

المصدر
وزارة الخارجية
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11 أكتوبر، 2022
0 13 أقل من دقيقة

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