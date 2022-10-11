جمعيات نفع عام تطالب أعضاء مجلس الأمه بانتخاب رئيس وأعضـاء جدد للجنة التعلمية

لقد كان واضحا ما آل إليه قطاع التعليم من انحدار خلال السنوات الماضـية ومن سـوء المخرجات جعلت الكويت تقبع في أدنى مراتب التصنيف العالمية والخليجية وذلك بالرغم من الإنفاق الضخم الذي تستهلكه وزارة التربية والتعليم العالي الأمر الذي جعل مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات نفع عام تتصـدى لذلك بإصـدار البيانات وتحذير الحكومة وكشـف مواطن الخلل الذي عانى منه التعليم وما شـابه من اخفاقات وتقديم الحلول الكفيلة بتصحيحـهـا التي كان لها دور في تقويم بعض الجوانب ودعم مراكز اتخاذ القرار.

ونظراً لما نشـاهده من استمرار في مواطن الخلل بالقطاع التعليمي والذي أكده أكاديميون ومتخصصون في الميدان التربوي فإن الجمعيات الموقعة على هذا البيان تطالب المؤسسات الحكومية إلى اعادة النظر في سـيـاسـاتها وإعادة هيكلة القطاع التعليمي، كما تطالب على وجه الخصوص أعضاء مجلس الأمه بممارسة مهامهم الكفيلة بمعالجة الخلل في أساسات العملية التعليمية، ومن الأهم في هذا الجانب مسؤوليتهم نحو انتخاب رئيس وأعضـاء جدد للجنة التعلمية نزولا عند رأي أهل الاختصـاص وذلك نظرا للإخفاقات والفشل الذريع في أداء اللجنة طوال الفترة السابقة، مما سيكون كفيلا بإعادة تصحيح المسار نحو مستقبل أفضل لمصلحة الأجيال لتكون قادرة على بناء وطنها.

الموقعون على بيان تصحيح مسار وجودة التعليم:

1-الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية

2- الجمعية الكويتية لجوده التعليم

3-جمعيه الدكتور الكويتية

4-جمعية التمريض الكويتية

5-الرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي

6-الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية

7-جمعيه المقاصد التعليمية

8-الجمعيه الكويتية لأمن المعلومات

9-جمعية الخريجين الكويتية

10-الجمعيه الكويتية لمتابعه وتقييم الأداء ال

11-الجمعية الكويتية لمتابعه المعاقين

12-الجمعيه الكويتية للدفاع عن المال العام

13-جمعيه التصلب العصبي الكويتية 14-الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية

15-جمعية الطب البديل الكويتية

16-الجمعية الكويتية للعمل الوطني

17-الجمعية التربوية الاجتماعية الكويتية

18-جمعية علم النفس الكويتية

19-جمعية حماية المستهلك

20-جمعية الكويتية للتنمية الديمقراطية

21-جمعية العلاج الطبيعي الكويتية

22-رابطة الاجتماعيين

23-جمعية الثقافة الاجتماعية

24-الجمعية الكيميائية الكويتية

25-الجمعية الوطنية لحماية الطفل

26-جمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع 27-الجمعيه الكويتية لدعم المخترعين

28-جمعية المحاميين الكويتية

29-جمعية ريادة الأعمال التنموية