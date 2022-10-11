رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي

البرلمان العراقي يحدّد الخميس جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية

11 أكتوبر، 2022
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حدّد البرلمان العراقي يوم الخميس 13 تشرين الأول/أكتوبر، جلسةً لانتخاب رئيس الجمهورية، كما ورد في بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان الثلاثاء، وذلك بعد عام من شلل سياسي أعقب انتخابات برلمانية مبكرة.

وجاء في البيان أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يعلن عن جلسة يوم الخميس الموافق 13 تشرين الاول” وأن جدول الأعمال سيكون “من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية”، بعد أشهر طويلة من الخلافات السياسية وعجز الأطراف الفاعلة عن التوصل لاتفاق وإكمال الاستحقاقات الدستورية.

المصدر
أ ف ب
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11 أكتوبر، 2022
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