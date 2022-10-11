الأردن يطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف الانتهاكات في المسجد الأقصى

الأردن يطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف الانتهاكات في المسجد الأقصى

طالب الأردن اليوم الثلاثاء الاحتلال الاسرائيلي بالكف “الفوري” عن الممارسات والانتهاكات في المسجد الاقصى المبارك واحترام حرمته في اشارة الى مواصلة المتطرفين اليهود اقتحام باحات المسجد تحت حماية جنود الاحتلال.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي في بيان ضرورة وقف الاجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني واحترام سلطة ادارة اوقاف القدس وشؤون المسجد الاقصى المبارك.

ووصف الممارسات الاستفزازية المستمرة والمرفوضة بحق المسجد الاقصى المبارك وتصاعد وتيرتها وما يرافقها من ممارسات استفزازية في الحرم وفي المقابر الاسلامية المحيطة والاستمرار بفرض القيود على دخول المصلين الى المسجد الاقصى المبارك بأنه خرق فاضح ومرفوض للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وأكد المجالي ان الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الاسرائيلية المتواصلة للاراضي الفلسطينية المحتلة تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاها خطيرا يجب وقفه فورا.

وشدد على ان المسجد الاقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين وان ادارة اوقاف القدس وشؤون المسجد الاقصى المبارك الاردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول اليه.

ويواصل المتطرفون اليهود اقتحام المسجد الأقصى تحت حماية الاحتلال الإسرائيلي في اطار مساع لفرض تقسيم زماني ومكاني للمسجد ما يشكل انتهاكا للمكان المقدس ومساسا بالدور الاشرافي للاردن على المسجد بموجب اتفاقية السلام الأردنية -الإسرائيلية عام 1994 واتفاق اخر مع السلطة الفلسطينية وقعه الطرفان عام 2013.