بلدية الكويت: تنظيم أعمال ومواقع التخييم الربيعي لموسم 2022/2023

قال نائب المدير العام لبلدية الكويت لشؤون قطاع محافظتي حولي والأحمدي فهد الشتيلي إن لجنة تحديث ودراسة مواقع المخيمات مع الجهات الحكومية بحثت تنظيم أعمال ومواقع التخييم الربيعي لموسم 2022/2023 ومتابعة توصيات تقييم كفاءة أداء الجهات المعنية في مكافحة التصحر.

وأضاف الشتيلي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء عقب الاجتماع التمهيدي للجنة أنه تم خلاله وضع آلية عمل لتحديد المهام المنوطة بكل جهة ومناقشة جدول الأعمال كما تناول الاجتماع عددا من الموضوعات كاستعراض المواقع المخصصة بصفة مؤقتة لتخييم وعرض المخططات التنظيمية للمواقع ومناقشة اقتراحات الجهات المعنية على مواقع المخيمات والتعديلات التي طرأت عليها علاوة على استعراض الشروط والأحكام الخاصة بترخيص المخيمات.

وأوضح أنه تمت أيضا مناقشة تشكيل فرق ميدانية على مستوى المحافظات لمسح كل المواقع وتجهيزها وتنظيفها علاوة على التنسيق بغية إزالة أي مخيم يقام خارج المناطق التي تحددها بلدية الكويت.

وأكد أن البلدية ستتولى وضع إنذارات لأصحاب الأغنام لتغيير مواقعهم خارج المواقع التي تحددها البلدية والابتعاد عن خطوط الضغط العالي والتنسيق مع الجهات المعنية للمحافظة على البيئة البرية والحياة الفطرية.

وأشار إلى أنه تم التنسيق من أجل إقامة مواقع خدمة (أسواق مركزية للجمعيات ومراكز إطفاء ومركز أمني ومركز صحي ومركز إسعاف) لضمان سلامة رواد البر.