بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 42.48 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 48ر42 نقطة ليبلغ مستوى 48ر7045 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 61ر0 في المئة.

وتم تداول 8ر137 مليون سهم عبر 10368 صفقة نقدية بقيمة 2ر52 مليون دينار (نحو 1ر168 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 96ر11 نقطة ليبلغ مستوى 81ر5259 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 23ر0 في المئة من خلال تداول 5ر63 مليون سهم عبر 2986 صفقة نقدية بقيمة 9ر6 ملايين دينار (نحو 2ر22 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 53ر63 نقطة ليبلغ مستوى 62ر7894 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 81ر0 في المئة من خلال تداول 2ر74 مليون سهم عبر 7382 صفقة بقيمة 3ر45 مليون دينار (نحو 9ر145 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 98ر8 نقطة ليبلغ مستوى 47ر5406 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 17ر0 في المئة من خلال تداول 6ر50 مليون سهم عبر 2129 صفقة نقدية بقيمة 2ر6 ملايين دينار (نحو 9ر19 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (بيت الطاقة) و(كفيك) و(المركز) و(جياد) و(أصول) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) و(بنك بوبيان) و (زين) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (الإنماء) و(تعليمية) و(صكوك) و(العقارية) و(المعامل) من الأكثر انخفاضا.