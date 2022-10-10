وزير الخارجية اليمني: التهديدات الحوثية باستهداف منشآت النفط تصعيد خطير

اعتبر وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك اليوم الاثنين التهديدات “الإرهابية” التي أطلقتها ميليشيات الحوثي باستهداف الشركات والمنشآت النفطية المدنية “تصعيدا خطيرا ستتجاوز آثاره الاقتصاد اليمني إلى الإضرار بالإقليم والمنطقة وإمدادات الطاقة الدولية”.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك جاء لدى لقاء بن مبارك مع السفير الامريكي لدى اليمن ستيفن فاجن لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن وتداعيات افشال ميليشيات الحوثي للجهود الرامية لتمديد الهدنة الأممية.

وقال بن مبارك بأن “مثل هذه التهديدات والتصرفات الإرهابية تستدعي موقفا حازما وصارما من المجتمع الدولي لوقف ابتزاز الميليشيات الحوثية واختطافها لعملية السلام ولأمن واستقرار الشعب اليمني”.

من جانبه أكد السفير الامريكي استمرار بلاده بالعمل على دعم الجهود الدوليى في سبيل تحقيق السلام في اليمن مجددا موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.