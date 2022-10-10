الرئيس الامريكي يتعهد بمواصلة تزويد أوكرانيا بالدعم اللازم للدفاع عن نفسها

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين بمواصلة تزويد أوكرانيا بالدعم اللازم للدفاع عن نفسها بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن أعرب خلال اتصال هاتفي أجراه بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن إدانته “للهجمات الروسية الحمقاء على أوكرانيا”.

وأضاف البيان أن بايدن “شدد أيضا على مشاركته المستمرة مع الحلفاء والشركاء في مواصلة فرض العقوبات والتكاليف على روسيا ومحاسبتها على جرائم الحرب والفظائع التي ترتكبها وتزويد أوكرانيا بالمساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية”.

في غضون ذلك قال وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا في تصريح لشبكة (سي أن أن) الاخبارية الامريكية “لا ينبغي أن يكون هناك شك في أن الهدف من هذا الهجوم هو ترويع السكان المسالمين وجعل حياتهم صعبة قدر الإمكان”.

وأضاف كوليبا أنه ليس على علم باستهداف أي منشأة عسكرية كبيرة لافتا الى أن “الهجمات طالت فقط منشآت طاقة ومنازل مدنية ومباني سكنية”.

وكان الرئيس الامريكي دان بشدة في وقت سابق اليوم الهجمات الروسية التي استهدفت مناطق مدنية اوكرانية اليوم الاثنين.