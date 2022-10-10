“ترامب”: رئيسة مجلس النواب تتداول الأسهم أفضل من “وارن بافيت”

انتقد الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” رئيسة مجلس النواب “نانسي بيلوسي” بدعوى قيامها بشراء وبيع الأسهم الفردية بشكل نشط.

وقال “ترامب” خلال مؤتمر للحزب الجمهوري في ولاية أريزونا الأمريكية: “انظروا إلى أسهم رئيسة مجلس النواب، إنها تقوم بعمل أفضل من المستثمر وارن بافيت”، بحسب ما نقلته صحيفة “ذا هيل”.

وتكشف “بيلوسي” بانتظام عن استثمارات قام بها زوجها ورئيس شركة استثمار “بول بيلوسي”، لكن مكتب رئيسة مجلس النواب أكد مرارًا أن المشرعة نفسها لا تمتلك أي أسهم فردية وليس لديها معرفة مسبقة بتعاملات زوجها.

وأوضح “ترامب”: “لا أعرف شيئاً عن زوج نانسي، لا أعرف من يدير هذه الصفقات، لكنها لا تريد تغيير القانون الذي من شأنه أن يحظر على أعضاء الكونجرس والمسؤولين الحكوميين امتلاك أو تداول أسهم فردية، ويفرض عقوبات أشد على انتهاك قوانين تضارب المصالح”.

ويرى الرئيس الأمريكي السابق أنه ليس من المناسب أن تتداول “بيلوسي” الأسهم الفردية، بالنظر إلى وصولها إلى تفاصيل التشريعات القادمة.