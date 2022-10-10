الكويت وكاظمة يتأهلان إلى دور الثمانية للبطولة العربية الـ34 لكرة السلة

تأهلت اليوم الإثنين أندية الكويت وكاظمة الكويتيان والاتحاد السكندري المصري ودجلة الجامعة العراقي لمنافسات دور الثمانية لبطولة الأندية العربية الـ34 لكرة السلة للرجال المقامة حاليا على صالة الاتحاد المحلي لكرة السلة بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي للصالات المغطاة بمشاركة 16 فريقا.

وتمكن الكويت الذي تصدر مجموعته في الدور الأول من حسم تأهله لهذا الدور بسهولة بعد اكتساحه نظيره الميناء اليمني بنتيجة (104 – 55 ) بعد أداء قوي من لاعبيه في حين لم يتمكن الفريق اليمني من مجاراة منافسه بسبب فارق الإمكانات الكبير بين الفريقين.

وعبر كاظمة الذي تصدر مجموعته في الدور الأول إلى هذا الدور بعد فوزه المستحق على نظيره وداد بوفاريك الجزائري بنتيجة (90 – 74) بعد أن قدم لاعبو كاظمة مباراة مميزة هجوما ودفاعا ليواصل كاظمة الأداء الجيد في البطولة.

ووصل نادي الاتحاد السكندري المصري إلى هذا الدور بعد فوزه الكبير على منافسه الغرافة بنتيجة (109- 70) فيما تأهل نادي دجلة العراقي لنفس الدور بعد فوزه المثير على نظيره الأهلي البحريني بنتيجة (98 – 96) بعد مباراة تنافسية بسبب تقارب مستوى الفريقين.

وتتواصل مباريات هذا الدور غدا الثلاثاء بإقامة أربع مباريات تجمع الممثل الثالث للكويت في البطولة الجهراء مع البشائر العماني كما يلعب حامل اللقب الأهلي المصري مع نظيره أهلي حلب السوري فيما يلتقي بيروت اللبناني مع السد القطري في حين يواجه الرياضي اللبناني منافسه أهلي بنغازي الليبي.