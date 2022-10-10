بريطانيا تفرض عقوبات على جهاز شرطة الاخلاق وقياديين ايرانيين على خلفية وفاة مهسا أميني

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات على جهاز شرطة الاخلاق الايراني بكامله إلى جانب كل من رئيسه محمد رستمي جشمه كجي ورئيس شعبة طهران الحاج أحمد ميرزائي.

واكدت وزارة الخارجية البريطانية في بيان صحفي ان انه تم ايضا فرض عقوبات على خمسة مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في إيران لارتكابهم انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان من ضمنهم رئيس قوات (البسيج) في جهاز الحرس الثوري غلام رضا سليماني وقائد وحدة القوات الخاصة (ناجا) في جهاز الشرطة الإيراني حسن كرمي والقائد العام لجهاز الشرطة الإيرانية حسين اشتري.

وذكرت انه كان لقوات (البسيج) ووحدة القوات الخاص (ناجا) وجهاز الشرطة الإيرانية عموما دور محوري في قمع المتظاهرين في أنحاء إيران خلال الأسابيعالماضية إلى جانب قمع المظاهرات المتعلقة بالوقود في عام 2019.

وعلى صعيد متصل اوضح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في تصريح صحافي ان هذه العقوبات تضمن عدم السماح للأشخاص المدرجين على قائمتها بدخول المملكة المتحدة إلى جانب تجميد اي ارصدة لديهم في البنوك البريطانية.

ورأى كليفرلي ان هذه العقوبات ترسل برسالة واضحة للسلطات الإيرانية بأنها ستتعرض للمحاسبة على قمع النساء والفتيات وعلى العنف المروع في حق الشعب الايراني مضيفا ان بلاده تقف مع الشعب الإيراني الذي يدعو بكل شجاعة لمساءلة حكومته ويطالب باحترام حقوقه الأساسية.

يذكر ان ايران تعيش منذ عدة اسابيع على وقع مظاهرات عنيفة احتجاجا على وفاة مهسا أميني في مركز لشرطة الاخلاق.