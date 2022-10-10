المتسابق الكويتي الفاضل يحقق المركز الثاني بفئة “برو ستوك” في بطولة العالم للدراجات المائية 2022

حقق المتسابق الكويتي عبدالله الفاضل كأس المركز الثاني بفئة (برو ستوك) لكبار المحترفين في بطولة العالم للدراجات المائية 2022 التي أقيمت في بحيرة (هافاسو) بولاية (اريزونا) الأمريكية.

وقال الفاضل في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن المنافسات كانت قوية لا سيما بالفئة التي شارك فيها والتي تعتمد بشكل كبير على قوة ولياقة المتسابق.

وأشار الى أن الأهم لديه هو رفع علم الكويت في هذه المحافل الكبيرة والذي يزيد من حجم المسؤولية لتحقيق المزيد الاجازات في الاستحقاقات القادمة.

وأضاف أنه يتصدر في فئة الترتيب العام للنقاط للقب بطل الابطال (التاج الثلاثي) إذ يتبقى الجولة الختامية من البطولة التي ستقام في ديسمبر المقبل بمدينة (باتايا) التايلاندية.

وأوضح أن البطولة انطلقت في الرابع من أكتوبر الجاري واختتمت أمس منافساتها وكانت تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات المائية إذ شارك فيها 240 من أبرز المتسابقين من مختلف القارات.

يذكر أن المتسابق عبدالله الفاضل حقق كأس المركز الثالث بفئة (برو ستوك) في بطولة أوروبا خلال شهر يوليو الماضي والتي تعتبر المرحلة الاولى من البطولة العالمية.