الكويت تؤكد في اليونسكو مضيها بخطى “حثيثة وثابته” لتجسيد بنود التنمية المستدامة

اكدت دولة الكويت اليوم الاثنين انها تمضي بخطى “حثيثة وثابتة” لتجسيد كل عناصر وبنود اعمال التنمية المستدامة خاصة في مجال تطوير رأس المال البشري وتطوير أنظمة التعليم لمواكبة ودعم التحول في المجتمعات.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت خلال الدورة ال215 للمجلس التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) والتي القاها مندوب الكويت الدائم لدى المنظمة الدكتور ادم الملا.

وقال الملا ان دولة الكويت تمضي بخطى حثيثة وثابتة بقيادة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نحو اعداد أجيال صاعدة مشيرا الى الخطة التنموية الوطنية (كويت جديدة بحلول 2035) التي تجسد كل عناصر وبنود اعمال التنمية المستدامة خاصة في مجال تطوير رأس المال البشري وتوفير تعليم شامل ومنصف وذو جودة عالية للجميع.

واوضح ان معدل الانفاق الكويتي على قطاع التعليم من أعلى المعدلات العالمية حيث بلغت نسبة الانفاق على قطاع التعليم في دولة الكويت 12 في المئة من اجمالي الانفاق الوطني.

اما على الصعيد الإقليمي والدولي اكد الدكتور الملا ان دولة الكويت لم تفتأ من تقديم العون والمساعدة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات في الكثير من الدول النامية عبر المؤسسات الكويتية المختلفة منها على سبيل المثال الصندوق الكويتي للتنمية.

واشار الى قمة تحويل التعليم التي عقدت في سبتمبر الماضي وهدفت الى التعبئة وبحث الحلول لتغيير التعليم بحلول 2030 وتسخيره لتحويل الاقتصاد والمجتمع من اجل التنمية المستدامة وتطوير أنظمة التعليم لمواكبة ودعم التحول في المجتمعات مضيفا ان تلك القمة أكدت في بيانها الختامي على استمرار التعبئة العالمية وحثت الدول الأعضاء والشركاء على إبقاء شعلة تحويل التعليم متقدة مع التركيز على الإجراءات الملموسة على ارض الواقع سواء في قاعات التدريس وغيرها او في مجال تعزيز خبرة المعلمين والمتعلمين.

وقال الملا ان دولة الكويت تثمن الجهود التي بذلتها المنظمة والشركاء في إنجاح مؤتمر (اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة) المنعقد في المكسيك في الفترة 28-30 سبتمبر الماضي وتتطلع الى تحقيق أهدافه بتطبيق ما ورد في الإعلان الختامي.

واعرب عن امله ان يتم عرض تقرير على المجلس التنفيذي بصفة دورية عن تقييم التقدم المحرز بناء على معايير ومرجعيات واضحة ومحددة داعيا الى تنظيم لقاء بعد عامين يضم المختصين من الدول الأعضاء بهدف رصد وتقييم النتائج المحرزة وعرض التحديات والصعوبات لتداركها مستقبلا وتحديد أولويات العامين الاخريين.

يذكر ان دولة الكويت فازت بمقعد في المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2021-2025 في المؤتمر العام ال41.