احتفلت طيران الجزيرة اليوم بتسلمّها طائرتين جديدتين من طراز A320neo من المصنّع إيرباص وذلك في حفل أقيم في مطار الكويت الدولي حيث وصلت الطائرتين، وهي العاشرة والحادية العاشرة من هذا الطراز، ليرتفع حجم أسطول الشركة إلى 19 طائرة من أصل سبع طائرات في عام 2018. وتُعد هذه الطائرتين الأولى التي يتم تسلمّها من الطلبية التي وضعتها الشركة في عام 2021 لـ 20 طائرة من طراز A320neo و 8 طائرات من طراز A321neo.

حضر الحفل مسؤولون من الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت ووزارة الداخلية والسفارة الفرنسية لدى الكويت، واستضافهم كل من رئيس مجلس الإدارة، مروان بودي، والرئيس التنفيذي، روهيت راماشاندران.

متحدثاً مع الضيوف على متن إحدى الطائرات الجديدة، قال بودي: “سعيدون بتسلمنا أولى طائرة A320neo من الطلبية الأخيرة التي وضعتها الشركة، إذ ستضاعف هذه الطلبية حجم الأسطول ليبلغ 35 طائرة بحلول عام 2026 وتدعم خططنا التوسعية، بالإضافة إلى تعزيز مساهمتنا في قطاع السفر في الكويت.”

طيران الجزيرة تحتفل باستلامها طائرتين جديدتين من طراز إيرباص A320neo

وأضاف بودي: “أصبحت التحديات التي واجهها العالم في العامين الماضيين خلفنا، وعادت طيران الجزيرة بأداء قوي تقدّم به لعملائها المزيد من الخيارات مع وجهات جديدة.”

واختتم حديثها قائلاً” “نشكر الإدارة العامة للطيران المدني والهيئات المحلية وشركائنا على دعم طيران الجزيرة منذ أكثر من 17 عاماً لتسعى في توفير خدمات موثوقة.”

وضعت طيران الجزيرة الطلبية لـ28 طائرة مع شركة إيرباص في شهر نوفمبر 2021 في اتفاقية قيمتها تقدّر بنحو 3.4 مليار دولار أمريكي (1.3 مليار دينار كويتي). يذكر أن طيران الجزيرة كانت أول شركة طيران في الشرق الأوسط تتسلّم وتشغل طائرة من طراز A320neo.

طيران الجزيرة تحتفل باستلامها طائرتين جديدتين من طراز إيرباص A320neo

ومن ناحيته، قال الرئيس التنفيذي، روهيت راماشاندران: “تركز طيران الجزيرة اليوم على زيادة حجم أسطولها بإضافة طائرات الأحدث من المصنع إيرباص، حيث توفر هذه الطرازات من عائلة neo طائرات أكثر صداقة للبيئة، بالإضافة إلى مزايا عديدة أخرى من بينها انخفاض استهلاك الوقود بما يقارب 18% بفضل محركات موفرة للوقود وتقلل الضوضاء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون منها أقل بنسبة 50%.”

وأضاف راماشاندران إن هذا توسّع الأسطول يدعم خطط الشركة للتوسّع في شبكة وجهاتها خلال الربع الأخير من العام وحتى عام 2023 حيث ستطلق الشركة وجهات جديدة وتزيد عدد الرحلات إلى الوجهات التي تخدمها حالياً ذات الطلب العالي. لقد أثبت طراز A320neo بأنه طائرة مثالية لعملياتنا وخدماتنا، ويسعدنا العمل مع المصنع إيرباص وشركاء التأجير لإضافة طائرات جديدة إلى أسطولنا.”

طيران الجزيرة تحتفل باستلامها طائرتين جديدتين من طراز إيرباص A320neo